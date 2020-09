3e Festival de films de la Montérégie: le film "La petite mort" reçoit la Palme d'or

Cette fin de semaine, se tenait, dans le parc de baseball de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, la finale de la troisième édition du Festival de Films de la Montérégie. Trois juges ont eu la lourde tâche d’évaluer les films et de déterminer le récipiendaire du meilleur film. C’est le film La petite mort, du réalisateur Antoine Rail qui a reçu la palme d’or.

Dix courts-métrages ont été présentés devant public et jury sur un écran géant en formule ciné-parc.

Le jury était composé de Jules Falardeau, réalisateur, Olivier Dénommée, journaliste culturel ainsi que Michel Therrien, critique cinéma depuis 30 ans et producteur. Le lauréat, le film La petite mort, du réalisateur Antoine Rail, s’est mérité un trophée. Son nom sera gravé sur la coupe officielle du festival qui se promènera de projection en projection à partir de l’été 2021.

Vote du public pour Couleur de pastel

Un trophée a également été remis pour le film Couleur de pastel du réalisateur Thomas Bédard qui a remporté le vote du public dans la catégorie coup de cœur.

Lors de la délibération des juges, l’humoriste Franck Dupuis a offert une courte performance sur la scène afin de divertir les cinéphiles, présents en grand nombre.

« Après une édition très différente à cause de la situation mondiale actuelle, nous sommes très heureux d’avoir pu réaliser la finale en personne avec du public et les réalisateurs(trices) finalistes. La soirée fût exceptionnelle, on se souviendra longtemps de l’édition spéciale de 2020 », explique François Forget, président du festival.

L’édition 2020 a été diffusée en ligne tout au long de l’été et 10 courts métrages ont été sélectionnés pour la finale.

Le festival qui reviendra en 2021, désire poursuivre sa vocation et permettre une plus grande diffusion des courts-métrages à un large public en plus de dynamiser l’offre culturelle de la région.