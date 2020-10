Culture Montérégie sonde les intéressés sur les enjeux et besoins en formation continue

Culture Montérégie lance la deuxième phase de l’étude des enjeux et besoins en formation continue sur tout le territoire de la Montérégie. Cette démarche prend la forme d’un sondage en ligne qui a pour objectif d’identifier les freins et facteurs facilitants à la formation continue et au développement professionnel ainsi que les besoins à combler.

Les artistes et travailleurs culturels de la Montérégie qui désirent s’impliquer dans cette consultation ont jusqu’au 12 novembre pour remplir un sondage d’une dizaine de minutes : https://fr.surveymonkey.com/r/ Culture_Monteregie_Enjeux_ besoins_formation_2020.

« La formation continue contribue à optimiser le potentiel des travailleuses et travailleurs culturels. C’est un outil important pour favoriser l’excellence artistique et la résilience et le rayonnement des organismes et des entreprises culturels », mentionne Nancy Bélanger, directrice générale de Culture Montérégie

Saviez-vous que la formation continue et les perfectionnements ont un impact positif sur l'employabilité ? Selon une étude publiée en 2012 par la London School of Economics and Political Science, la participation à une formation continue est un levier important dans le développement de sa carrière. Comme le mentionne Yves Chochard de l’Observatoire compétences-emplois de l’UQAM : « L’étude démontre que participer à une seule activité de formation continue augmente la capacité et la probabilité de trouver un emploi ou de garder son emploi actuel » .

De plus, la formation continue joue un rôle essentiel pour dynamiser un secteur professionnel, notamment les arts et la culture. Il est primordial d’offrir aux artistes et travailleurs culturels de la Montérégie des outils efficaces pour l’atteinte de leurs objectifs professionnels.

Rappelons que la première phase de cette étude a eu lieu au printemps dernier. Une cinquantaine de personnes ont participé à des groupes de discussion virtuels. Une troisième et dernière phase aura lieu au début du mois de décembre. Elle prendra la forme d’entrevues individuelles. Notons que cette importante consultation est rendue possible grâce au soutien financier de Compétence Culture.