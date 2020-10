Un coup de pouce aux artistes de Sorel-Tracy

Dans cette période difficile pour le milieu culturel, la Ville de Sorel-Tracy souhaite offrir un soutien à notre communauté artistique. En effet, la Ville relance son appel aux artistes pour les inviter à soumettre leur dossier dans le cadre de la Politique d’acquisition d’œuvres d’art.

Les personnes intéressées à soumettre des œuvres sont priées de prendre

connaissance de la politique d’acquisition, ainsi que de toutes les modalités pour soumettre un dossier sur le site Internet de la Ville au www.ville.sorel-tracy.qc.ca, dans la section Acquisition d'œuvres d'art, disponible dans le menu Loisirs, sports et culture.

L’appel de dossiers se termine le vendredi 20 novembre à midi. Il est à noter que les artistes ne peuvent soumettre plus de deux œuvres par technique.

Rappelons que la Ville investit chaque année 5 000 $ pour l’achat d’œuvres d’art qui seront exposées dans les différents bâtiments municipaux.

Le comité d’acquisition des œuvres d’art est composé de cinq personnes, soit deux représentants du milieu artistique professionnel, un élu municipal, le responsable des communications et la régisseuse au développement culturel du Service des loisirs. Le comité se réunira au début du mois de décembre pour choisir les œuvres et les décisions du comité seront ensuite entérinées par le conseil municipal. Les propositions de legs et de dons peuvent également être analysées par le comité. Prenez note que les dossiers soumis ne seront pas retournés.

Les orientations de la Politique d'acquisition d'œuvres d'art favorisent les pratiques novatrices, la relève, de même que les artistes du territoire de Sorel-Tracy et de sa région, mais n’excluent pas les autres pratiques, ni les artistes des autres régions. Les disciplines-phares sont la peinture, la sculpture, la photographie, les techniques mixtes,

la gravure, les œuvres sur papier, les installations et les nouvelles technologies. Prenez note que les reproductions ainsi que les œuvres monumentales extérieures ne sont pas admissibles pour cet appel de dossiers.

Pour toute information, contactez le Service des loisirs au 450-780-5600, poste 4400.