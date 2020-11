La Société historique Pierre-de-Saurel lance une webtélé

La Société historique Pierre-de-Saurel est heureuse d’annoncer le lancement d’une webtélé consacré à l’histoire de la région.

La mission de la SHPS est d’acquérir et de conserver, sous forme d’archives, notre mémoire collective, tant pour les générations présentes que futures. Elle consiste aussi à diffuser ce patrimoine sur différentes plates-formes, notamment sur les médias sociaux, et ainsi faire découvrir l’histoire de notre région à un public plus large et plus diversifié. C’est avec cette perspective en tête que la SHPS lance, avec son partenaire M. Philippe Manning d’IPIX.TV, SHPS.TV.

Pour M. Geoffrey S. Packwood, directeur général de la Société historique Pierre-de-Saurel : « SHPS.TV aura comme objectif de faire découvrir la riche et longue histoire de notre région à l’aide d’une nouvelle plate-forme dynamique et accessible à tous qui saura mettre en valeur ce qui caractérise notre identité régionale. »

La Société historique vous invite dès maintenant à visionner Histoires de Saurel au www.shps.tv. Plus de 8 épisodes de la première saison sont en ligne actuellement et plusieurs autres seront diffusés régulièrement.

Animés par M. Jocelyn Daneau, président du Conseil d’administration de la SHPS, les quatre premiers épisodes d’Histoires de Saurel se concentrent sur la visite commentée de la vaste collection d’artéfacts et d’archives de M. Denis St-Martin.

Ce dernier est considéré comme l’un des plus importants collectionneurs au Québec et au Canada. Allant des États-Unis jusqu’en Europe, la réputation de ce dernier en tant que collectionneur n’est plus à faire.