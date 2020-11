Un vague de chaleur déferlera sur la région grâce à un nouveau calendrier sorelois

Le duo, formé du propriétaire de BL Hydraulique Frédéric Bilodeau et du photographe sorelois Gary Carpentier, offrira un peu de chaleur à la population en cette période plus froide grâce à une 3e édition de son calendrier sorelois, féminin et estival.

Le calendrier 2021 compte des photographies de six modèles féminins dans des décors mettant en vedette des lieux de la région pendant la période estivale. L’entrepreneur et initiateur du calendrier, Frédéric Bilodeau, est fier d’offrir une fois de plus aux gens de la région ce produit mélangeant art et beauté féminine.

« C’est le seul projet dans notre région qui souligne la beauté de la femme de cette façon sublime et unique. C’est déjà notre 3e édition! C'est un très beau projet qui prend de l'ampleur et qui s’embellit d’année en année », affirme-t-il.

Cette initiative plaît également aux femmes qui participent au projet puisqu’il leur permet de sortir de leur zone de confort et de se lancer le défi d’aimer leurs corps.

« Quand Gary Carpentier m'a demandé de faire le calendrier, je me suis dit : GO, prends ton courage à deux mains et fais-le pour tes 35 ans. Fais-le pour relever le défi. J'ai adoré mon expérience! J'ai déjà fait des séances photos avant d'avoir des enfants. Mais depuis mes grossesses, j'avais de la difficulté à aimer mon corps », confie Miranda Massé, une des mannequins du tout nouveau calendrier.

Sa collègue dans ce projet, Cynthia Lafontaine souligne également que cette expérience lui a apporté bien plus de confiance en elle. « À 32 ans et travaillant comme infirmière auxiliaire, je trouvais que c’était un beau projet d'accomplissement et de confiance en soi. J'ai vraiment aimé cette expérience. Le plus difficile était de s’ajuster aux éléments extérieurs comme le vent et le soleil. Il y a aussi toujours un stress de performance pour obtenir une belle photo. Malgré tout, je serais volontaire pour recommencer n’importe quand! », assure la participante.

Le photographe Gary Carpentier, qui en est à sa troisième édition du calendrier, explique que ce genre de projet demande énormément de travail autant pour le photographe que pour les modèles, mais que le résultat en vaut largement la peine.

« J’ai la chance de travailler avec BL Hydraulique depuis trois ans et ce projet me permet de me dépasser chaque année pour offrir un calendrier différent. M. Bilodeau nous donne la chance d’explorer avec les modèles de nouvelles façons de faire qui donnent de très bons résultats. On m’offre liberté, souplesse et création. Elles sont professionnelles, minutieuses et déterminées. En plus, elles sont très belles! Ce qui est facultatif, car c’est aussi et surtout l’intelligence des modèles qui enrichit le travail de réalisation. Il ne faut pas se le cacher, ce type de projet demande du travail. Beaucoup de travail », soutient-il.

Les 250 exemplaires seront disponibles à la fin novembre et au début décembre. Le calendrier sera au coût de 25 $. Les gens peuvent réserver un exemplaire auprès de BL Hydraulique en appelant au 450 742-3797.