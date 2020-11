Lancement de la programmation d'Azimut pour l'hiver 2021

Azimut diffusion convie les intéressés au lancement de sa programmation pour la saison hiver 2021, le jeudi 3 décembre à 17 h. L’événement, présenté sous forme virtuelle, est gratuit et ouvert à tous.

L’équipe d’Azimut diffusion a vraiment hâte de retrouver son public, dans le respect des règles sanitaires. C’est donc avec enthousiasme que l'organisme de diffusion de spectacles a préparé une programmation d’événements en chanson, musique, humour, théâtre, conte et jeune public.

Plus d'une vingtaine d'événements cet hiver

La directrice générale et artistique de l’organisme, Marie-Josée Bourbonnais, présentera la vingtaine d’événements qui auront lieu en janvier, février et mars 2021. Le tout sera agrémenté d’extraits audio et vidéo afin de donner un aperçu de ce qui vous attend l’hiver prochain à la salle Georges-Codling du Marché des arts Desjardins.

La mise en vente des billets pour les nouveaux événements débutera à midi, respectivement le vendredi 4 décembre pour les membres VIP et le vendredi 11 décembre pour le grand public.

Avis aux intéressés, il est possible d'assister au lancement de la programmation hiver 2021 afin de planifier sa saison chez Azimut en se procurant un laisser-passer pour la diffusion virtuelle. Les billets sont disponibles à la billetterie d’Azimut diffusion située au 28, rue du Roi, 450 780-1118 #1, et via le site de vente en ligne de l’organisme.