Dévoilement des cinq lauréats pour le projet Patrie Innovante

Cinq artistes ont été sélectionnés par un jury indépendant au terme du deuxième et dernier appel de projets pour Patrie innovante, une initiative visant à favoriser l’émergence de projets culturels sur le territoire, lancé par la MRC de Pierre-De Saurel en septembre dernier.

À terme, cinq projets verront le jour d’ici le printemps 2021 :

• Danse du Temps présent de Jocelyne Bibeau (danse contemporaine);

• La force créatrice des aînés de Nicole Mongeon-Cardin (arts visuels);

• Les Roches parleuses de Carmen Ostiguy et Johanne Girard (littérature);

• Vertige (ft. Wraz) de Jany Provost, artiste de la relève (compositrice et musicienne);

• Le Sein mis à nu en capsules numériques de Diane-Marie Racicot (art de la parole).

Le jury indépendant, composé de NathB, photographe, médiatrice culturelle et artiste professionnelle, Rachel Doyon, directrice générale de la Maison de la musique de Sorel-Tracy et Claude Millette, sculpteur et artiste professionnel, a choisi ces cinq artistes. Leurs projets répondaient aux critères de faisabilité, en vue d’apporter des retombées dynamiques sur le territoire et contribuer au développement culturel et local.

Une bourse de 1500 $ sera remise aux lauréats pour favoriser le développement de leur démarche artistique ainsi qu’un accompagnement personnalisé de 20 heures, offert par la MRC de Pierre-De Saurel et ses collaborateurs.

« Jusqu’à présent, le projet est très apprécié par les lauréats issus du premier appel de projets », précise Diane De Tonnancourt, présidente du comité régional culturel de la MRC. « Ce sont les jumelages professionnels qui ont le plus d’impact. Ils permettent aux artistes de consolider leur démarche artistique et de renforcer leurs compétences, tout en créant des partenariats avec d’autres intervenants du secteur culturel. C’est très porteur pour eux! »

Le projet

Patrie innovante est un projet issu du Plan de soutien 2020 au milieu culturel découlant de la Politique régionale culturelle de la MRC de Pierre-De Saurel. C’est une initiative visant à stimuler l’innovation, à favoriser l’émergence de projets culturels sur le territoire et à soutenir le milieu qui a connu une année particulièrement difficile en 2020. En juin dernier, un premier appel de projets a été lancé.

Patrie innovante est possible grâce au financement de la MRC de Pierre-De Saurel (11 municipalités participantes) et du ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre des Ententes de développement culturel.