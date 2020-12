Lancement du calendrier pour la saison 2021 de la Ligue de Régates d’Hydroplanes

L’organisation des Régates de Sorel-Tracy présentera son édition du 3 au 5 septembre 2021, au Quai Catherine-Legardeur. Malgré la situation actuelle, la Ligue de Régates d’Hydroplanes a annoncé les dates des compétitions pour la prochaine saison.

Parmi les 8 villes présentant des compétitions, Sorel-Tracy sera la dernière de la saison et du même coup, la dernière étape du championnat. L’événement s’amène dans la ville portuaire pour une première fois depuis la première trace de compétitions de régates, il y a de cela 83 ans à Salaberry-de-Valleyfield. Les autres compétitions se dérouleront dans les villes suivantes:

Cambridge, États-Unis | 22-23 mai

Beauharnois, Québec | 5-6 juin

St-Félicien, Québec | 26-27 juin

Brockville, Ontario | 3-4 juillet

Salaberry-de-Valleyfield, Québec | 16-17-18 juillet

North Tonawanda, États-Unis | 7-8 août

Detroit, États-Unis | 28-28-29 août

Sorel-Tracy, Québec | 4-5 septembre

Évènement d’envergure dans le respect des directives de la santé public

Les Régates de Sorel-Tracy présenteront 1 journée pour visiter les puits, 2 jours de courses et des soirées-spectacles. Les compétitions se dérouleront à la hauteur du Quai Catherine-Legardeur dans le fleuve St-Laurent. L’organisation se dit très consciente de la situation actuelle et travaille en collaboration avec la santé publique afin de suivre les dernières directives. L’organisation précise que « l’équipe continuera de suivre les mesures de près et s'assurera de vous présenter un événement dans un environnement sécuritaire et accueillant ».