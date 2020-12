Spectacle de Noël gratuit en ligne

L’artiste en art clownesque Stéphanie Brunelle, lauréate d’une bourse dans le cadre de Patrie innovante, une initiative de la MRC de Pierre-De Saurel, a créé le spectacle Bouclette – Mission Pôle-Nord, qui sera offert gratuitement le 24 décembre à 10 h 30, sur les pages Facebook de Bouclette la fée et de la MRC de Pierre-De Saurel.

Selon ces mentors Philippe Coté et Philippe Manning, par la création de ce spectacle, l’artiste professionnelle a acquis des compétences qui lui permettront d’être autonome dans le futur et de tourner elle-même ses émissions. L’artiste a pu adapter ses scénarios et sa mise en scène pour l’écran, construire une grille d’émission qui lui servira à long terme et être guidée sur l’aspect technique de son projet afin de maximiser l’utilisation de son matériel (décors, son, éclairage, etc.).

« Patrie innovante m’a permis de professionnaliser mon émission spéciale de Noël, ce qui me servira également pour mes projets futurs. C’est d’une grande aide dans mon parcours artistique, et très apprécié en cette année difficile pour le milieu culturel », confie Stéphanie Brunelle.