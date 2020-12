Création du conte D’une rive à l’autre de Normand Perron 

Lauréat d’une bourse dans le cadre de Patrie innovante, l’auteur-compositeur-interprète Normand Perron a écrit le conte D’une rive à l’autre. Une oeuvre mettant à l’honneur le patrimoine historique de la municipalité de Saint-Ours. Le conte sera disponible prochainement sur la page Facebook Les Amis du canal de Saint-Ours.

Avec D’une rive à l’autre, la volonté de l’artiste professionnel était de relier les rives de Saint Ours et Saint-Roch-de-Richelieu par une histoire, un conte fantastique impliquant des personnages qui ont réellement existé et dont certains sont encore en vie. L’histoire met en valeur des événements et des lieux liés aux personnages, le patrimoine local et régional ainsi que des bâtiments historiques.

Les faits ont été récoltés auprès de citoyens de Saint-Ours grâce à la collaboration de Mémoires de Saint-Ours, Les Amis du canal de Saint-Ours et le Regroupement littéraire Jeunesse de Saint-Ours.

« L’expérience a été vraiment concluante! La participation des partenaires de Saint-Ours a été à la fois enrichissante et constructive », confie Normand Perron.

Partenariat, capsule vidéo et autre

L’organisme Les Amis du canal de Saint-Ours a agi à titre de mentor auprès de Normand Perron, notamment pour la rédaction, afin de pérenniser le conte, qui se déroule en partie au canal de Saint-Ours.

De plus, afin de permettre à l’auteur de raconter son histoire, une capsule vidéo a été réalisée grâce à un partenariat avec la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel. Celle-ci sera disponible sur la page Facebook Les Amis du canal de Saint-Ours le 20 décembre à 15 h. De plus, des témoignages d’aînés venant bonifier certains passages du récit y seront également publiés, de même que des photos d’époques.

Une présentation grand public de l’œuvre par son auteur est prévue lors de la fête du Canada en 2021, de même qu’un rallye se déroulant à Saint-Ours et à Saint-Roch-de-Richelieu.

« C’est une fierté de voir que Patrie innovante a pu être un effet levier pour le projet de Normand Perron », commente Diane De Tonnancourt, présidente du Comité régional culturel de la MRC. « Le projet se bonifie et évolue grâce à la concertation, en plus de dynamiser le territoire par la culture, c’est exactement ce qu’on avait en tête avec cette initiative! ».