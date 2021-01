L’artiste Marc-André Boisvert se rapproche de son objectif professionnel

Lauréat d’une bourse dans le cadre de Patrie innovante, une initiative de la MRC de Pierre-De Saurel, l’artiste de la relève en littérature Marc-André Boisvert se rapproche de son objectif professionnel de publier un premier recueil de nouvelles.

Patrie innovante souligne que grâce à sa bourse qui lui a permis de rédiger des ébauches de textes et des fiches de personnages, il pourra proposer son projet à des maisons d’édition reconnues pour la publication de son œuvre. Son recueil de nouvelles fictives est inspiré de l’histoire régionale, racontée par des aînés avec lesquels il s’est entretenu.

« La mémoire de nos aîné.e.s est une richesse que l’on doit préserver. Je remercie les aînées avec qui je me suis entretenu pour leur confiance. J’ai eu le privilège d’entendre leurs histoires et de m’en inspirer pour écrire des textes qui, à leur manière, transmettront la réalité qu’elles ont vécue. Grâce à elles et grâce à la bourse que j’ai reçue, je suis en mesure de mener à terme mon projet », confie Marc-André Boisvert.

Le travail d'élaboration des personnages

En création littéraire, l’élaboration des personnages est au centre du processus de création, surtout si ceux-ci sont inspirés de personnes réelles. Les fiches de personnages facilitent donc le travail d’écriture et les premières ébauches permettent de trouver la meilleure façon de raconter une histoire. Les informations recueillies bonifieront également le contenu des cours qu’il donne au Cégep de Sorel-Tracy à titre d’enseignant. Il pourrait de plus obtenir son statut d’artiste professionnel s’il voit son œuvre être publiée. Pour valider ses informations et peaufiner ses techniques de recherche, Marc-André Boisvert a collaboré avec la Société historique Pierre-De Saurel.