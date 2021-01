Une artiste de la région reçoit une bourse de 19 500$

La première bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec a été remise à l’artiste Stéphanie Brunelle grâce à une entente avec la MRC de Pierre-De Saurel. L’artiste en art clownesque de Saint-Robert a obtenu un soutien financier de 19 500 $ grâce à l’adhésion de la MRC de Pierre-De Saurel à l’entente de partenariat territorial pour les arts et les lettres en Montérégie-Est.

« Le travail de nos artistes contribue à la qualité de vie des citoyens et à la vitalité de nos milieux. Notre collaboration avec le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) permet à des projets comme celui de Stéphanie Brunelle de prendre vie. C’est toute la région qui en profite puisque les projets soutenus sont en lien avec la communauté », souligne Gilles Salvas, préfet de la MRC de Pierre-De Saurel.

L’artiste Stéphanie Brunelle a été sélectionnée par le jury pour son projet Création d’une série d’émissions web. Les projets ont été sélectionnés au mérite, sur la base de l’excellence de leur proposition et de leur adéquation aux objectifs du programme par un jury d’artistes professionnels réunis par le CALQ.

Émission web - Bouclette la fée

La bourse de 19 500 $ servira à développer une émission web pour faire rayonner l’univers clownesque et poétique du personnage de Bouclette la fée et faire vivre aux enfants de 2 à 8 ans de la MRC de Pierre-De Saurel (et du Québec) une expérience stimulante et créative.

« Je suis honorée de recevoir ce coup de pouce en cette période plus difficile et tellement reconnaissante du soutien de mes pairs. Cette aide me permettra de garder le contact avec les enfants et de collaborer avec plusieurs travailleurs culturels de la région. Merci aux membres du jury, aux partenaires de l’entente et à l’organisme Santé mentale Québec Pierre-De Saurel qui m’aidera à ajouter du contenu éducatif pour stimuler la maturité affective des enfants », mentionne Stéphanie Brunelle.

L’entente de partenariat territorial pour les arts et les lettres en Montérégie-Est, intervenue entre le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), les municipalités régionales de comté (MRC) d’Acton, du Haut-Richelieu, de La Haute-Yamaska, de Marguerite-D’Youville, des Maskoutains, de Pierre-De Saurel (à l’exception de Sorel-Tracy), de Rouville, de La Vallée-du-Richelieu, le CLD de Brome-Missisquoi, la Table de concertation régionale de la Montérégie, en collaboration avec Culture Montérégie, a permis de distribuer 268 500 $ à 14 artistes et quatre organismes artistiques professionnels de ces régions pour la réalisation de projets dans et avec les communautés au cours de la prochaine année.