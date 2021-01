Reprise de la campagne annuelle de la Table de développement social Pierre-De Saurel

Après une pause, la Table de développement social Pierre-De Saurel lance à nouveau sa campagne annuelle portant sur l’inclusion sociale : Les 5 bons sens pour une région plus inclusive!

D'après la Table, le sujet de l’inclusion sociale et du vivre-ensemble est encore plus pertinent dans un contexte de pandémie. Rappelons que la campagne Les 5 bons sens approche l’inclusion sociale à la base; comment réagit-on face à une personne différente? Quel est le comportement à adopter?

La Table tient à rappeler que les cinq sens connus la vue, l’odorat, le goût, l’ouïe et le toucher, ont été modulés dans le cadre de la campagne et ajustés avec le contexte de la pandémie, se traduisant par voir, parler, entendre, aller au-delà des apparences et être bienveillant.

L'exploration des sens

Chacun des sens sera déployé à l’aide d’une courte vidéo animée partagées sur la page Facebook de la Table, de la MRC de Pierre-De Saurel et de la CDC de Pierre-De Saurel et du contenu sur les médias sociaux. Lorsque la situation le permettra, des macarons seront distribués et portés par les participants des organismes membres de la Table. Toutes personnes souhaitant partager son histoire sur l’inclusion sociale, peuvent le faire en utilisant le mot-clic #Les5BonsSens.