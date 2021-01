Les bibliothèques de Sorel-Tracy sont accessibles aux étudiants

Conformément aux directives gouvernementales, la clientèle étudiante qui n’a pas tous les outils essentiels pour poursuivre son parcours scolaire en ligne à la maison peut avoir accès sur rendez-vous aux espaces de travail (tables et postes informatiques) ainsi qu’à la connexion internet Wi-Fi des bibliothèques de Sorel-Tracy depuis le 15 janvier.

Les étudiants intéressés doivent réserver une plage horaire d’une durée maximale de 3 heures, par téléphone au 450-780-5600 poste 4753. Des espaces de travail sont offerts dans les deux bibliothèques : 4 tables et 2 postes informatiques à la bibliothèque Marie-Didace (3015, place des Loisirs), et 5 tables et 2 postes informatiques à la bibliothèque « Le Survenant » (145, rue George).

Il est possible de réserver des plages selon l'horaire suivant:

Lundi et mardi : de 10h à 16h30;

Mercredi et vendredi : de 10h à 19h;

Jeudi : de 13h30 à 19h;

Samedi : de 10h à 16h30;

Dimanche : de 13h30 à 16h30.

Les étudiants doivent bien sûr ne présenter aucun symptôme de la Covid-19 et fournir une preuve de leur statut d’étudiant (carte étudiante) pour les étudiants du secondaire, du collégial et de l’université.

Les conditions d’utilisation des espaces de travail, selon les exigences de la Santé publique et dans le respect du cadre de référence fourni par l’Association des bibliothèques publiques du Québec, sont les suivantes:

port du masque en tout temps pour les plus de 6 ans;

aucune circulation dans les rayonnages ou manipulation des documents sur place;

aucun soutien technique ou encadrement pédagogique fourni par les bibliothèques;

aucune consommation de nourriture ou de breuvage (en raison du port du masque obligatoire en tout temps);

utilisation d’écouteurs personnels;

il sera possible d’accéder aux toilettes.

Pour tout renseignement à ce sujet, veuillez communiquer avec le personnel des bibliothèques au 450-780-5600 poste 4753.