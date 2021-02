La Maison des gouverneurs rouvrira ses portes le 13 février

La Maison des gouverneurs de Sorel-Tracy rouvrira ses portes au public à compter du 13 février, conformément aux règles sanitaires gouvernementales qui entreront en vigueur la semaine prochaine.

À cette occasion, la Ville de Sorel-Tracy y présentera une toute nouvelle exposition : Histoire du temps présent de l’artiste-peintre Gisèle Normandin. La réouverture de la Maison des gouverneurs signifie également que les bureaux de l’Office de tourisme de la région de Sorel-Tracy seront de nouveau accessibles au public.

À propos des Histoires du temps présent

Gisèle Normandin fait appel à différents procédés et techniques : la peinture, le collage, le graphisme et l’écriture. Elle travaille sur des supports de bois brut et utilise des matériaux permettant d’exploiter les reliefs et les textures.

Le propos de l’artiste est de l’ordre du commentaire social. Une trame narrative d’évènements virtuels jette un regard critique sur la condition humaine actuelle, sur sa quête de sens apparente, ses valeurs, ses agissements; un constat d’affairisme et de désengagement de la société contemporaine dont elle examine le déséquilibre, les frontières et l’aveuglement. Des personnages statiques qui attendent, des déserteurs qui s’enfuient, des êtres affairés, sans substance, des anonymes qui défilent et d’autres qui sont précipités dans l’apesanteur.

Horaire de l’exposition

L’exposition est ouverte au public tous les jours de 10 h à 16 h. L’entrée est gratuite pour la durée complète de l’exposition. À l’intérieur du bâtiment, le port du masque est obligatoire et il faudra respecter les consignes sanitaires.

Pour en savoir davantage, consultez la section Maison des gouverneurs ou communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.