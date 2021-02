Concert virtuel de Marc-André Dionne ce dimanche

Dans le cadre des dimanches Fabul’Art, la Ville de Sorel-Tracy présentera gratuitement, de façon virtuelle, le spectacle de Marc-André Dionne, ce dimanche 21 février à 13 h 30.

Marc-André Dionne a une âme rock. Sa voix est rauque, parfois douce et parfois agressive. Il jouera ses chansons connues préférées, sans oublier ses compositions. Entre autres, on pourra entendre des chansons d’Éric Lapointe, d’Ed Sheeran et de Linkin Park. Ce répertoire vous plaît? Rendez-vous ce dimanche pour le voir avec sa guitare acoustique et ses deux musiciens.

Réservation obligatoire

Ce spectacle sera présenté sur une plateforme musicale dédiée à la diffusion de concerts en direct. Pour le visionner, il faut s'inscrire avant le vendredi 19 février à 12 h auprès du Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400, ou par courriel à [email protected]. Lors de l'inscription, un lien et un code seront acheminés au participant pour lui permettre de vivre cette expérience virtuelle. Faites-vite! Les places sont limitées. Le spectacle ne sera pas disponible en différé.