Culture Montérégie lance un projet pilote axé sur les diagnostics organisationnels

Dans le cadre de la crise de la COVID-19, Culture Montérégie offre aux entreprises et aux organismes culturels admissibles une aide axée sur le diagnostic organisationnel. Par le biais d’un projet pilote, le principal objectif est d’accompagner gratuitement les organisations dans leur processus de révision du modèle d’affaires et de relance dans le contexte de la pandémie.

Depuis le début du confinement en mars 2020, le milieu des arts et de la culture s’adapte aux différentes exigences du gouvernement dans la mise en œuvre des mesures sanitaires. Les périodes de confinement et de déconfinement ont exacerbé les enjeux du secteur culturel et engendré des fermetures d’entreprises et d’organismes à but non lucratif.

Les variations sur les revenus autonomes ont diminué de manières drastiques. Les organisations cherchent à se redéfinir dans le cadre de la situation actuelle qui perdure afin d’atténuer les effets négatifs liés à la situation pandémique. En appui à son milieu, Culture Montérégie souhaite apporter une aide directe, significative et structurante.

La relance du secteur

« Par le financement de diagnostics organisationnels, nous assurons une première étape cruciale de la révision des modèles d’affaires. Les recommandations émises par les consultants seront les premiers jalons pour déterminer les axes de développement à prioriser et permettre la création de circonstances opportunes à la relance du secteur. Les services-conseils sont partie prenante de notre mission. Dans le cadre de ce projet, nous sommes heureux de pouvoir financer les services de consultants, un investissement que trop peu d’organismes culturels peuvent se permettre » explique Nancy Bélanger, directrice générale de Culture Montérégie.

Les services de MCE Conseils et MLRH inc., deux entreprises de la Montérégie, ont été retenus pour la réalisation des diagnostics organisationnels.