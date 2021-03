Lancement d’une série de capsules sur la fiscalité pour les artistes et organismes culturels 

Culture Montérégie lance officiellement une série de capsules produites avec la firme comptable KPMG qui aborderont et démystifieront cette bête noire pour plusieurs : la fiscalité. Ces capsules visent à outiller autant les artistes que les travailleurs culturels et les organismes artistiques.

Comme la saison des impôts est commencée, Culture Montérégie lance le bal avec deux capsules dont la première qui s’intitule « Vous êtes un artiste : les impôts et vous ». Cette capsule s’adresse directement aux artistes en tant que travailleurs autonomes. Samuel Gendron Mallet de Culture Montérégie et Helena Gagné de KPMG y discutent entre autres des obligations fiscales des artistes, de leurs revenus (incluant les bourses, le traitement des dépôts, etc.) et des dépenses déductibles aux fins de l’impôt.

Dans la deuxième capsule qui s'intitule, « Vous êtes une entreprise incorporée du domaine des arts et de la culture : les impôts et vous », Samuel Gendron Mallet et Johanne Dubé de KPMG, y discutent entre autres des différentes formes juridiques que peuvent prendre des entreprises incorporées du domaine des arts et de la culture ainsi que les obligations fiscales et dépenses déductibles propres à chaque forme juridique.

Informer et conseiller

« Ce nouveau projet est directement lié à notre mandat d’informer, de former et de conseiller nos membres et le milieu culturel montérégien. Nous souhaitons rendre accessible la fiscalité qui, lorsque bien connue et utilisée, peut être un outil et un levier financier intéressant. Nous avons demandé à KPMG de nous fournir de l’information fiscale vulgarisée en y incluant plusieurs exemples. Les artistes et les travailleurs culturels sont invités à nous faire suivre leur questionnement », mentionne Nancy Bélanger, directrice générale de Culture Montérégie.

Les deux capsules peuvent être visionnées dès maintenant au lien suivant : https://kpmg.pathfactory.com/culturemonteregie