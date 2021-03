Plongez dans l'univers de Gisèle Normandin jusqu'au 7 avril

La Ville de Sorel-Tracy convie les amateurs d'arts à l'exposition « Histoires du temps présent » à la Maison des gouverneurs. Celle-ci se tient jusqu'au 7 avril prochain et propose une incursion dans l'univers de l'artiste Gisèle Normandin.

L'endroit est accessible tous les jours de 10h à 16h. Voici le descriptif de cette exposition tel que vu sur le site Internet de la Ville de Sorel-Tracy:

Le propos de l’artiste est de l’ordre du commentaire social. Une trame narrative d’évènements virtuels jette un regard critique sur la condition humaine actuelle, sur sa quête de sens apparente, ses valeurs, ses agissements; un constat d’affairisme et de désengagement de la société contemporaine dont elle examine le déséquilibre, les frontières et l’aveuglement. Des personnages statiques qui attendent, des déserteurs qui s’enfuient, des êtres affairés, sans substance, des anonymes qui défilent et d’autres qui sont précipités dans l’apesanteur. Des écrits, des paroles qui se perdent… Parfois une menace, un piège, un engrenage, parfois un message, un messager lanceur d’alarme. Et le décompte à travers les strates du temps.

Sur sa page Facebook, la Ville propose un avant-goût de cette exposition via une capsule réalisée avec l'artiste.