Azimut diffusion dévoile sa programmation pour le printemps

Suite à l’ouverture des salles de spectacles ce 26 mars, la directrice d’Azimut diffusion, Marie-Josée Bourbonnais annonce les spectacles qui prendront l’affiche au Marché des arts Desjardins au cours des mois d’avril et de mai.

La série des Jeudis d’Azimut sera de retour le 8 avril avec Élage Diouf qui présentera son spectacle Wutiko. Le 15 avril, ce sera au tour de Habana Café en formule quatuor. Le 22 avril, le conteur, poète et chanteur Jean-François Létourneau sera sur scène pour présenter Sur les traces du territoire : on ne mourra jamais. Enfin, le duo formé de Isabelle Blais et de Pierre-Luc Brillant, Comme dans un film, offrira leur spectacle La lune est passée le 29 avril.

Côté chanson, Azimut recevra le 9 avril Yvan Pedneault avec Rhapsody, les classiques de Queen. Le 17 avril, Christian Marc Gendront accompagné de Manon Séguin proposera un concert unique et le 23 avril, Ludovick Bourgeois sera à Sorel-tracy pour présenter son spectacle Que sera ma vie.

En humour, Azimut recevra le 21 mai, André-Philippe Gagnon qui viendra roder son spectacle Je suis André-Philippe Gagnon et les 28 et 29 mai, ce sera au tour de Mariana Mazza avec Impolie en rodage.

Azimut propose également un événement unique de réalité virtuelle appelé Asteria les 13 et 14 mai prochains. Projet qui mettra en vedette Daniel Bélanger, Dominique Fils-Aimé, Fouki, Alexandra Stréliski et Vincent Vallières.