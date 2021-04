Danser la beauté du temps en relation avec son territoire

Lauréate d’une bourse dans le cadre de Patrie innovante, une initiative de la MRC de Pierre-De Saurel, l’artiste Jocelyne Bibeau a créé des vidéos de danse contemporaine en plein air dans le but d’offrir de la beauté aux gens. C’est ainsi que la page Facebook Danse du Temps présent a été lancée, avec l’intention de « déconfiner » les gens, les faire sourire, les émerveiller et favoriser leur bien-être par la danse pratiquée en nature.

Avec l’obtention de la bourse de Patrie innovante, ce travail exploratoire a pu être structuré. En plus de mettre en valeur la démarche artistique de l’interprète en danse contemporaine, ses vidéos ont aussi valorisé des talents régionaux. En faisant appel à la collaboration des artistes et en dansant sur leurs musiques, Danse du Temps présent rappelle que la collaboration entre créateurs favorise l’innovation.

« Je voulais démontrer que la danse n’est pas uniquement un spectacle sur scène, mais aussi un langage universel que nous pouvons tous décoder selon notre essence personnelle », raconte l’artiste Jocelyne Bibeau.

Valoriser la beauté de la région

Danse du Temps Présent est l’un des projets qui répondaient le plus aux critères de Patrie innovante. L’artiste est entrée en relation avec le milieu dans lequel elle vit. Elle a proposé une véritable conversation avec le territoire, plus précisément avec Saint-Ours, sa ville de résidence. L’ensemble de la démarche de création contribue à valoriser la beauté de la région, à renforcer le sentiment d’appartenance et à offrir un peu de réconfort et de poésie aux communautés.

Jocelyne Bibeau a pu bénéficier d’un entrainement grâce à un jumelage professionnel avec Julie Roy du Studio de danse Julie Roy et Alexe Desrosiers-Desgagné de Sodanse. Elle a aussi profité de l’expertise de Philippe Manning pour se perfectionner dans l’utilisation des outils technologiques.

« Je ne pensais pas vivre à nouveau ce genre d’aventure artistique. Patrie innovante a beaucoup stimulé mon imaginaire et alimenté ma démarche professionnelle. Je vois dans cette expérience de création la continuité d'un patrimoine personnel, de ce qui fut une école de danse, ses nombreux spectacles, ses évènements de développement du public, sa dimension multidisciplinaire, mes spectacles solos. Cette démarche spontanée, amorcée dans le temps présent, s'inscrit dans un héritage tout en simplicité à poursuivre et construire », conclut Jocelyne Bibeau.