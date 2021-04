Ne manquez pas l'exposition de Jacques Cournoyer à la Maison des gouverneurs

La Ville de Sorel-Tracy invite les amateurs d'arts de son territoire à découvrir l’exposition Face aux Vents de l’artiste Jacques Cournoyer qui sera présentée du 15 avril au 9 juin à la Maison des gouverneurs.

L’exposition est ouverte au public tous les jours de 10 h à 16 h. L’entrée est gratuite pour la durée complète de l’exposition. Veuillez prendre note que l’accès à l’exposition est limité lors des dimanches Fabul’Art.

À propos de l’artiste

Dans ses œuvres, Jacques Cournoyer propose des images volubiles. La conversation est perpétuelle et se multiplie en autant d'interprétations qu’elles ont de récepteurs. Comme la conscience universelle, les images s'entrechoquent. Or, contrairement au résultat frénétique, le travail de Cournoyer s’exécute dans la lenteur. De sa psyché émerge la superposition de lignes, de détritus, de taches, d'humeurs, d’intrigantes mixtures. Cet artiste cherche à illustrer l’indicible et l’aventure intérieure. La violation du secret n'est pas frontale, le secret est sublimé, manipulé, transformé et ses œuvres deviennent ainsi autant de dialogues entamés.

Pour en savoir davantage, communiquez avec le Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400.