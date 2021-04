Du présentiel au virtuel, Diane-Marie Racicot adapte son œuvre

Lauréate d’une bourse dans le cadre de Patrie innovante, une initiative de la MRC de Pierre-De Saurel, l’artiste professionnelle Diane-Marie Racicot a bonifié et adapté son spectacle Le sein mis à nu pour élargir son auditoire.

La conteuse professionnelle a profité du temps de pause imposé par la pandémie pour adapter sa plus récente production originale au numérique. Grâce à une série de capsules numériques, son œuvre Le sein mis à nu est accessible à un plus grand public. Cette bourse lui a aussi permis de bonifier son spectacle afin de pouvoir le présenter à nouveau en salle lorsque la situation le permettra.

Diane-Marie Racicot est parvenue à faire évoluer son œuvre dans les quatre sphères de l’action culturelle : la création en adaptant son spectacle, la production en tournant avec des outils numériques, la diffusion en le présentant sur invitation à des publics différents et la médiation artistique en discutant avec les participants.

« J’ai littéralement plongé dans l’univers numérique accompagnée de professionnels issus du milieu culturel, quelle aventure, quel plongeon. J’en ressors transformée, c’est sûr », constate Diane-Marie Racicot, artiste de l’oralité. Outre Philippe Côté, metteur en scène, directeur d'acteur et réalisateur, qui l’a accompagné comme mentor tout au long de son projet, elle s’est aussi entourée de l’auteur-compositeur- interprète Normand Perron pour l’ambiance sonore et l’adaptation de son spectacle du présentiel au virtuel.

Elle a aussi profité de l’expertise de Circa Productions pour développer ses compétences et sa compréhension du monde numérique et Azimut pour acquérir des notions de communications et de promotion.