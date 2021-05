La pianiste Laurence Manning en concert le 16 mai aux Dimanches Fabul’Art de Sorel-Tracy

Dans le cadre des Dimanches Fabul’Art, la Ville de Sorel-Tracy invite les citoyens à assister gratuitement au concert de Laurence Manning, le 16 mai à 13 h 30, à la Maison des gouverneurs.

Originaire de Sorel-Tracy, Laurence Manning a complété un doctorat en interprétation piano à l’Université de Montréal. Elle est à la fois pianiste, compositrice et arrangeuse de formation classique. Ses créations sont inspirées par la musique classique, celtique, médiévale, la musique de jeux vidéos et la musique de films. Lors de ce concert, elle vous présentera son album Piano Mirror, qui est très bien accueilli par le public et la critique.

Réservation obligatoire

Ce concert sera présenté en présentiel en respect des mesures sanitaires, mais aussi en mode virtuel sur une plateforme musicale dédiée à la diffusion de concerts en direct. Pour assister en présentiel ou en virtuel à ce spectacle, vous devez vous inscrire avant le vendredi 14 mai à 12 h auprès du Service des loisirs au 450 780-5600, poste 4400, ou par courriel à l[email protected]

À la suite de votre inscription, vous recevrez un courriel vous informant de toutes les mesures sanitaires à respecter en présentiel. Pour la formule en virtuel, vous recevrez après votre inscription un lien et un code qui vous permettront de vivre cette expérience virtuelle. Les places sont limitées. Veuillez noter que ce spectacle ne sera pas disponible en différé.

Exposition en cours

Jusqu’au 9 juin, visitez gratuitement l’exposition de Jacques Cournoyer présentée à la Maison des gouverneurs tous les jours, de 10 h à 16 h. Durant le concert, la visite de l’exposition sera toutefois interrompue temporairement.