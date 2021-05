Récipiendaire d’une bourse d’initiative en entrepreneuriat collectif (BIEC) d’une valeur de 10 000$, Culture Montérégie investi dans la mise sur pied d’un bureau de coordination culture affaires.

Né d’une volonté de créer une connexion entre le milieu de la culture et celui des affaires, le projet vise à développer la réciprocité entre les deux secteurs en misant sur un enrichissement mutuel. Par cette démarche, Culture Montérégie souhaite :

- Soutenir la création de liens et d’alliances stratégiques entre les artistes, les organismes culturels et le milieu des affaires;

- Créer l’engagement et inspirer une saine collaboration entre les deux milieux ;

- Favoriser une meilleure reconnaissance du rôle fondamental des arts et de la culture et ses implications possibles dans le milieu des affaires;

- Positionner les arts et la culture comme un pilier du développement économique régional.

« Le Bureau Connexion Culture Affaires (BCCA) s’inscrit comme une suite logique aux initiatives déployées au cours des dernières années avec Arts Affaires Montérégie. Nous poursuivons les travaux amorcés en proposant une solution concrète aux enjeux énoncés par nos membres et nos partenaires. Nous sommes heureux de pouvoir bénéficier de l’appui d’une BIEC pour lancer ce projet unique en Montérégie. Nous demeurons persuadés que le BCCA contribuera de façon significative à l’essor et à la création de connexions pérennes entre le milieu culturel et le milieu des affaires » mentionne Nancy Bélanger, directrice générale de l’organisme.

Première phase de consultation en cours

Pour mener à terme son projet, Culture Montérégie compte sur l’expertise de Nicole Deutsch, directrice du développement des affaires de la firme Horizontalis, Services Conseils Inc.

Issue du milieu muséal et culturel et diplômée de deuxième cycle universitaire, madame Deutsch possède plus de 25 années d’expérience dans le développement organisationnel et la planification stratégique. Elle a pour mandat l’élaboration d’un plan d’affaires et son plan d’action, la recherche de financement pour les activités du bureau et le déploiement de partenariats et d’alliances stratégiques.

Une première phase de consultation est en cours pour arrimer les besoins des secteurs culturels et d’affaires afin de valider les pistes d’actions. Par le biais d’un questionnaire en ligne, le BCCA invite les entreprises montérégiennes à témoigner de leur intérêt vis-à-vis des occasions de partenariats profitables entre les deux secteurs. En participant à ce sondage, les entreprises contribuent à la mise sur pied d’un projet structurant pour la région.