Nouveau projet culturel de la MRC de Pierre-De Saurel : Tournage dans la région

Deux tournages sont prévus dans les municipalités de Yamaska et de Saint-David, les fins de semaine du 22 et 29 mai, dans le cadre du nouveau projet en arts médiatiques de la MRC de Pierre-De Saurel : Quand l’art ouvre ta porte (QAOP).

QAOP est un projet multidisciplinaire comprenant un volet de réalisation vidéo et un autre de médiation artistique et culturelle, proposé en remplacement de Foudl’Art 2020 qui n’a pu être réalisé en raison de la pandémie. QAOP a donc été cocréé avec les quatre artistes initialement retenus pour Foudl’Art.

Dans les dernières semaines, trois groupes de participants provenant de différents milieux ont pris part à des ateliers de médiation artistique animés par les artistes Geneviève Gamache, Julie Martucci et Karolane Millette. Cette expérience culminera lors des tournages, où les participants offriront des prestations artistiques devant un nombre limité et autorisé de spectateurs. En parallèle, le réalisateur Philippe Côté a suivi les protagonistes tout au long de leur aventure. L'œuvre vidéo qui en résulte, inspirée du travail relationnel entre les artistes et leurs apprentis, fera également partie des prestations.

Vivre-ensemble

Quant aux tournages, s’ensuivra une vidéo à mi-chemin entre le documentaire et le portrait d’artistes. Ce projet collectif, sous la thématique du vivre-ensemble, jettera un regard sur la complexité des relations humaines. D'ailleurs, les informations liées à ce volet du projet seront communiquées plus tard.

Pour mener à bien ce projet d’envergure, la MRC de Pierre-De Saurel s’est entourée de collaborateurs régionaux aux expertises diverses : Azimut Diffusion, coordonnateur du projet, Gestion Événementielle Deschesnes, chargé de production, Circa Productions, vidéaste, Clarence Farley, adjoint à la coordination et Marc-André Lapointe, animateur.

Le projet est rendu possible grâce à l’entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec.