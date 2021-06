Création d’une œuvre musicale pour Jany Provost

Lauréate d’une bourse dans le cadre de Patrie innovante, une initiative de la MRC de Pierre-De Saurel, Jany Provost, artiste de la relève en processus de professionnalisation, a créé une œuvre musicale en s’inspirant du patrimoine naturel de la région, traduisant sa fierté et son appartenance à celle-ci.

L’œuvre Vertige, une collaboration musicale entre Jany Provost (Audâze) et Christophe Pilon (Wraz), fait l’éloge poétique des paysages naturels inspirants qu’offre le territoire de la MRC, plus précisément les municipalités de Saint-Ours et de Saint-Roch-de-Richelieu qui bordent la Richelieu.

Le projet a favorisé une démarche d’expérimentation et d’immersion par l’élaboration d’un nouveau concept incluant des sons de la nature. Les artistes ont donc enregistré le chant de la cigale, le bruit du vent dans les feuilles, celui des vagues, etc. L’inclusion de ces sonorités à la composition apporte une dimension expérimentale, organique et innovatrice.

La chanteuse a pu profiter, grâce au jumelage professionnel, de l’expertise d’Antony Deguise, photographe et vidéaste, pour la création de supports visuels associés à l’œuvre : extrait vidéo, pochette et bannière. Elle a aussi profité des services d’Hélène Gagnon, consultante, pour développer ses compétences en recherche de financement public et privé et en rédaction de demandes de subvention, de même que pour l’élaboration d’un plan de promotion.

« Cette œuvre, créée grâce au soutien de Patrie innovante, s’ajoute à mon répertoire de création et m’a permis une collaboration musicale sans précédent. La notoriété internationale de Wraz est une opportunité inestimable d’augmenter ma visibilité », exprime Jany Provost.