Les soirées musicales dans les parcs seront de retour à Sorel-Tracy

Dans le cadre des soirées musicales, la Ville de Sorel-Tracy invite les citoyens à assister gratuitement au spectacle du duo Gabriel et Sylvain Paillé le lundi 28 juin au parc Monseigneur-Nadeau et du Trio sur mesure le mercredi 30 juin au carré Royal.

Les concerts seront présentés à 19 h. En cas de pluie, les spectacles seront remis au lendemain.

Soirées musicales Mon quartier sur scène : Duo Gabriel et Sylvain Paillé

Gabriel Paillé est originaire de Ste-Anne-de-Sorel et musicien depuis quelques années. En compagnie de son père Sylvain et d'autres musiciens, il nous amène à la découverte des artistes qui l'ont inspiré et nous offre également des compositions originales.

Soirées musicales La grande scène : Trio sur mesure

Le trio féminin formé de Myriam Grégoire, Madeleine Légaré-Gobeil et Kasandra Law vous fait redécouvrir les grands classiques francophones et internationaux grâce à ses arrangements vocaux, parfois accompagnés d'une guitare et de percussions.

Réservation obligatoire

Conformément aux règles sanitaires en vigueur, l’inscription est obligatoire pour assister aux soirées musicales. Il faut réserver votre place en ligne, à compter du lundi 21 juin à 12 h, sur le site Web de la Ville. Une carte accès Sorel-Tracy est nécessaire pour l’inscription.