Suggestions musicales pour la Fête nationale

De la Bolduc à Roxane Bruneau en passant par Céline Dion et Félix Leclerc, la musique québécoise a toujours su rapprocher les gens et les générations. Une grande partie de la musique d’ici est étroitement liée aux changements socioculturels de la province et à la politique.

Parfois engagée comme avec les Cowboys Fringants et Loco Locass, la musique peut aussi être tout simplement divertissante comme celle de Pépé et sa guitare ou de Mes Aïeux. Le Québec regorge d’artistes talentueux, aux voix singulières, aux styles différents, mais toujours rassembleurs.

En cette journée de la Fête nationale, Néomédia vous présente sa liste de suggestion de musique à écouter pour célébrer les artistes d’ici. Voici donc les choix de nos journalistes.

Marie-Claude Pilon

« J’ai envie de vous dire Hymne à Québec de Loco Locass. C’est une chanson de circonstance, mais c’est surtout un cours d’histoire en soi. Elle est instructive, éducative sur notre peuple, nos coutumes et notre passé ».

Léa Arnaud

« Moi j’aime bien La ziguezon parce qu’elle me fait rire et qu’elle me rappelle de beaux souvenirs, c’est la première chanson québécoise que j’ai connue par coeur. Sinon je suis une fan incontestée de Roxane Bruneau, « Crazy glue » étant ma chanson préférée, car elle me parle vraiment au fond de mon coeur. J’aime aussi Mexico de Kaïn et Émile Bilodeau ».

Benjamin Richer

« J’hésite entre Tassez vous de d’là des Colocs, Un musicien parmi tant d’autres d’Harmonium, un peu plus haut de Ginette, Je sais je sais de Marjo, Arnaq de Elisapie, Lindberg de Robert, Deux par deux rassemblés de Pierre Lapointe, Fille de personne de Hubert Lenoir, J’entends frappé de Pag. Mais puisque je dois en choisir une, je pense que j’irais avec le classique, Un musicien parmi tant d’autres d’Harmonium. Le message est trop fort de « on a mis quelqu'un au monde, faudrait peut-être l’écouter ».

Catherine Deveault

« Ce n’est pas la chanson qui fait le plus Saint-Jean, mais On va s’aimer encore de Vincent Vallières parce que c’est une belle chanson à laquelle tout le monde peut s’identifier, ça donne envie de se coller et d’être ensemble. Je dirais aussi n’importe quelles chansons des Cowboys Fringants tout simplement parce que j’écoutais toujours ce groupe avec mes parents quand j’étais jeune et c’était mon groupe préféré ».

Quant à moi, j’ai envie de vous dire la discographie complète de Plume Latraverse, Alys Robi, Safia Nolin, Mara Tremblay, Diane Dufresne, Coeur de Pirate, Les Classels.

Mais, si je dois vraiment en choisir une, je dirais Ok on part de Vincent Vallières pour tous les souvenirs qui y sont rattachés et son message de liberté qui donne le goût de prendre la route et de partir « loin loin on prend l’bord ».

Et vous, quelle chanson québécoise vous fait vibrer ? Laissez-nous vos suggestions!