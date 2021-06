Elisabeth Gauthier-Pelletier et Le Rosy Blues Band en spectacle dans les parcs de Sorel-Tracy

Dans le cadre des soirées musicales, la Ville de Sorel-Tracy invite les citoyens à assister gratuitement au spectacle du Rosy Blues Band le lundi 5 juillet à la Maison des gouverneurs et d’Élisabeth Gauthier-Pelletier le 7 juillet au parc Regard-sur-le-Fleuve. Les concerts seront présentés à 19 h. En cas de pluie, les spectacles seront remis au lendemain.

Le Rosy Blues Band est un groupe originaire de Sorel-Tracy qui se produit dans le circuit blues depuis près de 20 ans. La voix de Rosanne Bissonnette est portée par un des trios les plus dynamiques du Québec : Stéphane Jetté à la batterie, Mario Couture à la basse ainsi que Carl Dutremble (gagnant de 5 Lys Blues) à la guitare.

Élisabeth Gauthier-Pelletier est native de Sorel-Tracy. Sur scène, elle est accompagnée de trois musiciens : Élysabeth Rivest au chant, Félix-Antoine Coutu à la batterie et Xavier Rousseau au piano. Ils vous présentent ensemble un programme composé de classiques québécois, de chansons jazz et de chansons françaises, sous le thème de la mer et des navires, avec le panorama du fleuve Saint-Laurent en toile de fond.

Réservation obligatoire

Conformément aux règles sanitaires en vigueur, l’inscription est obligatoire pour assister aux soirées musicales. Il est obligatoire de réserver sa place sur le site Web de la Ville dans le menu Loisirs, sous l’onglet Inscriptions aux loisirs. Une carte accès Sorel-Tracy est nécessaire pour l’inscription.