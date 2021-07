Retour pour une deuxième édition du festival Bières vins & terroir à Sainte-Anne-de-Sorel

Après la pause de l’an dernier, c’est dans cet état d’esprit festif que le comité organisateur est à préparer la deuxième édition du festival Bières vins & terroir qui aura lieu les 27 et 28 août prochains au parc municipal de la Grange du Survenant à Sainte-Anne-de-Sorel.

Considérant que les conditions sanitaires seront encore plus favorables à la fin de l’été, le comité organisateur a décidé de déplacer les dates de l’événement qui devait avoir lieu initialement les 25 et 26 juin derniers. Avec certains sacrifices pour respecter les consignes sanitaires, l’événement cadre exactement avec la consigne pour les festivals cet été, c'est-à-dire un maximum de 3500 personnes par jour sur le site.

Malheureusement certaines activités ne pourront pas avoir lieu comme le souper gastronomique, les activités sportives telles que le volleyball et les excursions en pontons dans les îles. En contre partie, il y aura des spectacles musicaux et de l’animation. Les noms des artistes seront annoncés au cours des prochaines semaines sur le site Internet de Bières vins & terroir, ainsi que sur la page Facebook et Instagram du festival.

Le festival aura lieu le vendredi 27 août, de 16h à 1h et le samedi 28 août, de 11h à 1h. L’entrée sera gratuite mais les visiteurs sont invités à se procurer le verre officiel de l’événement, ce qui leur permettra de déguster les bières des différentes microbrasseries. Des producteurs viticoles, un service de restauration et des foodtrucks seront également sur place afin de faire vivre une expérience complète aux visiteurs. C’est plus d’une vingtaine d’exposants qui sont attendus pour cette deuxième édition.

Depuis le 1er juillet, il est possible d'acheter des billets en prévente, échangeables à l’entrée pour obtenir le verre officiel et le bracelet valide pour les deux journées, tout les détails sont sur le www.bieresvinsterroir.ca.