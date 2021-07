Exposition photos à Regard-sur-le-Fleuve

La Ville de Sorel-Tracy vous les citoyens à voter pour vos deux photos coup de cœur de l’exposition Les beautés de l’hiver du Club Photo Sorel-Tracy au parc Regard-sur-le-Fleuve.

Le concours, lancé par la Ville de Sorel-Tracy, veut placer le visiteur au cœur de l’exposition. Du 12 juillet au dimanche 26 septembre, vous pourrez vous rendre au parc Regard-sur-le-Fleuve (5, rue St-Pierre) et numériser, avec votre téléphone cellulaire, le code QR sur les affiches installées sous les photos de l'exposition.

Vous serez alors dirigé vers un site Internet où vous pourrez voter pour vos deux photos coup de cœur. Vous pouvez également accéder au site de votation en vous rendant sur le site Internet de la Ville sous l’onglet Concours photos dans le menu Loisirs. Les deux photos gagnantes, choisies par le public, seront dévoilées le 26 septembre dans le cadre des Journées de la Culture 2021.

Le site Internet du concours de photos permettra aussi de découvrir les photographes ayant contribué à l’exposition du Club Photo Sorel-Tracy, de même que la petite histoire derrière chacun des clichés de l’exposition. De plus, la plateforme de vote vous permettra de visiter virtuellement l’exposition.

Rappelons que cette exposition grands formats du Club photo Sorel-Tracy témoigne non seulement des paysages enneigés de la région et d’ailleurs, mais également de toutes les splendeurs, les beautés et les joies que peut offrir la saison hivernale.

La nature côtoie l’industrie de Pascal Gagnon

Du côté de la Maison des gouverneurs, une activité spécialement conçue pour les jeunes permettra d’en apprendre davantage sur les rudiments de la composition de l’image en photographie, tout en découvrant l’exposition extérieure La nature côtoie l’industrie de Pascal Gagnon.

L’activité se déroule en deux temps : d’abord, une série de fiches explicatives illustrées sont à lire tout en visitant l’exposition; ensuite, il faut répondre à un questionnaire en ligne. Facilement accessible par un code QR, l’activité est réalisable en tout temps à l’aide d’un appareil intelligent. Des fiches imprimées sont aussi disponibles sur place à la Maison des gouverneurs.

Rappelons que l’exposition de Pascal Gagnon regroupe une trentaine d’œuvres mettant en scène des images qui dévoilent à la fois le côté naturel et le caractère industriel de la région.