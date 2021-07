Nouveaux spectacles en plein air à la Maison des gouverneurs

La Ville de Sorel-Tracy invite la population à découvrir une toute nouvelle série de spectacles gratuits qui se dérouleront dans les Jardins de la Baronne, derrière la Maison des gouverneurs, du 17 juillet au 28 août.

La majorité des évènements auront lieu les samedis en matinée, mais deux soirées de contes autour du feu sont également prévues. Voici la programmation des Jardins animés.

Studio Catharsis : Du théâtre dans l’parc, le 17 juillet à 10 h et à 11 h 30

Du théâtre dans l’parc, est une troupe de jeunes acteurs âgés entre 12 et 16 ans qui sont passionnés de théâtre. La troupe présente une adaptation de la pièce Le jeu de l’amour et du hasard, de Marivaux.

Une comédie en 3 actes où l’amour et la comédie se côtoient. Deux représentations seront données, soit à 10 h et à 11h 30 le 17 juillet.

Concert Rumeurs d’Argentine, le 24 juillet à 11 h

Marie-Annie Pascale Guertin est reconnue pour sa voix chaude et ses interprétations remplies de la candeur soul si caractéristique des grandes chanteuses de jazz de la belle époque.

En collaboration avec la Maison de la musique et accompagnée du pianiste primé originaire de l’Argentine, Juanjo Hermida, elle vous propose un voyage authentique au cœur de Buenos Aires.

Stéphane Tellier Trio, le 7 août à 11 h

Avec des pièces de l’album À l’ombre des cactus à paraître cet automne, ainsi que des reprises d’artistes que le groupe affectionne, Stéphane Tellier Trio vous dessine un paysage musical aux multiples horizons.

Le trio de musiciens – guitare, basse et batterie est composé de Stéphane Jeté, de Benoit Paulhus et de Stéphane Tellier. Ce concert est présenté en collaboration avec La Maison de musique.

Du pinceau au piano

Avec le pianiste Antoine Laporte et l’artiste peintre Michel Jacques, le 14 août à 11 h

En collaboration avec la Maison de la musique, Antoine Laporte commémore sur scène l’œuvre Pièces pour le piano, de Gabriel Pierné (1863-1937), compositeur français qui séjournait à Rome lorsqu’il composa son œuvre, peu avant ses vingt ans. Inspiré par l’interprétation de son acolyte, Michel Jacques réalisera simultanément sur scène une toile au fusain, à la manière vénitienne.

Atelier de Saya percussion, le 21 août à 10 h 30

Alexandre Brisson, percussionniste à l’énergie contagieuse, vous convie à un atelier où vous serez initié au maniement d’instruments de musique traditionnels africains et québécois. Au son de chansons francophones et québécoises, du djembé et des cuillères de bois.

Des histoires à fleur de peau, contes autour du feu, le 26 août à 20 h et à 21 h

Diane-Marie Racicot et Philippe Côté vous invitent à plonger dans une enfilade d’histoires surprenantes et touchantes tirées de l’époque des coureurs des bois, autour d’un feu de camp. Il y aura une heure de contes à 20 h et à 21 h. Le public est aussi invité à assister préalablement au vernissage de l'exposition Le Voyageur, le coureur des bois ou la circulation pelletière, soit à 19 h ou à 20 h.

Réservation obligatoire

Si vous possédez une carte accès Sorel-Tracy, rendez-vous sur le site Internet de la Ville pour faire l'inscription.

Pour les personnes qui n'ont pas de carte ou que la carte est échue, veuillez communiquer avec le Service des loisirs pour procéder à l'inscription.

À noter qu’en cas de température incertaine la journée même de l’événement, il est possible de contacter l’Office de tourisme de la région de Sorel-Tracy pour vous assurer que l’évènement a toujours lieu.