Une chasse au trésor pour découvrir la région autrement 

Développé en 2013 par la MRC de Pierre-De Saurel afin de mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel de la région, l’activité touristique de géorallye La Virée des Rives sera dorénavant offerte par Les Amis du canal de Saint-Ours.

En effet, la MRC a amorcé une démarche de cession des droits du parcours à l’organisme. Il est maintenant possible de le découvrir à son nouvel emplacement.

La Virée des Rives est une sorte de chasse au trésor technologique. Guidés par un GPS, il s’agit d’une balade en voiture le long des rives de la rivière Richelieu et du fleuve Saint-Laurent où les participants doivent géolocaliser 12 caches, traditionnelles ou virtuelles. Le but est de répondre aux énigmes du carnet de route qui contient des histoires régionales, anecdotes de villages et légendes.

Les paysages offerts par les municipalités de Saint-Ours, Sorel-Tracy, Saint-Joseph-de-Sorel et Saint-Roch-de-Richelieu sont contrastants, puisqu’industrialisation et nature se côtoient. De plus, la traversée de la rivière par le bac en fin de parcours est offerte.

L’activité d’une durée approximative de 2 h 30 est dorénavant offerte à la Maison du Surintendant au Canal de Saint-Ours. Il est possible de la faire tous les jours de la semaine de 12 h à 19 h jusqu’au 6 septembre, et la fin de semaine uniquement du 11 au 26 septembre.

Le projet a été réalisé grâce à l’entente de développement culturel entre la MRC de Pierre-De Saurel et le ministère de la Culture et des Communications.