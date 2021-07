Marie Annie Pascale Guertin, André Thériault et Charles Robert dans les parcs de Sorel-Tracy

Dans le cadre des jardins animés et des soirées musicales, la Ville de Sorel-Tracy vous invite la population à assister gratuitement à trois spectacles.

Tout d’abord, Marie Annie Pascale Guertin et Juanjo Hermida se produiront le samedi 24 juillet à 11 h, à l’arrière de la Maison des gouverneurs (90, chemin des Patriotes). Ensuite, le spectacle d’André Thériault sera présenté le lundi 26 juillet à 19 h au parc du Versant (1338, rue du Versant), tandis que celui de Charles Robert aura lieu le mercredi 28 juillet à 19 h au parc Regard-sur-le-Fleuve.

Jardins animés : Rumeurs d'Argentine, avec Marie-Annie Pascale Guertin et Juanjo Hermida

Plongez au cœur de Buenos Aires en vous laissant guider par la voix de Marie Annie Pascale Guertin et ses interprétations remplies de la candeur soul caractéristique des grandes chanteuses de jazz de la belle époque. Elle est accompagnée sur scène par le pianiste Juanjo Hermida. En cas de pluie, le spectacle sera annulé.

Soirées musicales Mon quartier sur scène : André Thériault

André Thériault est un amoureux de la chanson et accorde une très grande importance aux textes. Il propose des chansons dépouillées et intimistes, dans la plus pure tradition des chansonniers du Québec, avec sa guitare et son harmonica. En cas de pluie, le spectacle sera remis au lendemain.

Soirées musicales La grande scène : Charles Robert

Avec sa voix singulière et ses rythmes entraînants, Charles Robert propose un spectacle propulsé par des sonorités de style « électro ». Le musicien qui a conquis les âmes solitaires avec sa chanson Magique, promet de gagner le cœur de la foule. En cas de pluie, le spectacle sera remis au lendemain.

Réservation obligatoire

Vous pouvez réserver gratuitement votre place par téléphone au 450-780-5600, poste 4400, en ligne sur le site Internet de la Ville de Sorel-Tracy, ou sur place. Le nombre de places est limité.