Appel de projets pour les artistes, écrivains et organismes artistiques de la Montérégie-Est

Lancement d'un deuxième appel de projets du Programme de partenariat territorial de la Montérégie-Est. Cet appel découle de l’Entente de partenariat territorial pour les arts et les lettres en Montérégie. Les artistes et organismes résidant sur le territoire de l’un des partenaires du secteur Montérégie-Est ont jusqu’au 14 octobre 2021 pour déposer leurs projets auprès du Conseil des arts et des lettres du Québec.

Ce programme est issu d’une entente triennale conclue en mars 2020 pour l’ensemble de la Montérégie entre le Conseil des arts et des lettres du Québec , le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, les MRC d’Acton, de Beauharnois-Salaberry, du Haut-Richelieu, du Haut Saint-Laurent, de La Haute-Yamaska, des Jardins-de-Napierville, de Marguerite-D’Youville, des Maskoutains, de Pierre-De Saurel, de Roussillon, de Rouville, de La Vallée-du-Richelieu, de Vaudreuil-Soulanges, le CLD de Brome-Missisquoi, l’agglomération de Longueuil, la Table de concertation régionale de la Montérégie, en collaboration avec Culture Montérégie.

Il a pour objectifs de :

Stimuler la création artistique dans la Montérégie;

Contribuer à l’essor et à la diffusion des artistes et des écrivains;

Favoriser leur rétention dans leur localité;

Encourager l’émergence et l’inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique;

Épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur le territoire et à l’extérieur.

Les projets déposés doivent impliquer des initiatives de partenariat en lien avec la collectivité ou des intervenants de la région.

Aide aux artistes et aux organismes

Dans le cadre de l’appel de projets, les artistes professionnels et les organismes artistiques peuvent compter sur les services-conseils de Culture Montérégie pour la préparation de leur dossier. Celles et ceux qui souhaitent déposer un projet sont invités à communiquer avec Jacinthe Ducas, agente de développement à Culture Montérégie, afin de vérifier leur admissibilité et de s’assurer que leur projet répond aux objectifs et aux conditions du programme.



Date et lieu de la séance d’information

Culture Montérégie offrira une séance d'information afin de présenter le programme et de répondre aux questions des artistes et représentants des organismes. Cette rencontre aura lieu le lundi 2 août à 17h sur la plateforme Zoom.