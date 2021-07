Azimut diffusion obtient des fonds de Patrimoine Canadien

Azimut diffusion est annonce qu’une programmation extérieure sera tenue cet été grâce à l’obtention d’une subvention de Patrimoine Canadien.

Le « Fond d’appui aux travailleurs du secteur des arts et de la musique devant public » de Patrimoine Canadien permettra à Azimut diffusion, en collaboration avec le Gib Fest, la Maison de la Musique et la Ville de Sorel-Tracy, d’offrir une programmation estivale de spectacles extérieurs dans la région dans le cadre de « Cet été, on joue de’art ! ».

Ce programme vise à encourager les travailleurs culturels qui ont eu une année difficile en offrant des fonds servant principalement à couvrir les cachets versés aux artistes participants et à offrir une rémunération aux travailleurs culturels que ce soit pour la technique ou la coordination des événements ; celle-ci sera assurée par Madame Alexe Desrosiers-Desgagné, que l’on connaît bien dans la région par le biais de son école SoDanse et pour son implication dans divers projets culturels.