Just Costa, Camirand et Du pinceau au piano dans les parcs de Sorel-Tracy

Dans le cadre des soirées musicales et des jardins animés, la Ville de Sorel-Tracy invite les citoyens à assister gratuitement à trois spectacles.

Tout d’abord, celui de Just Costa, le 9 août, à 19 h, au parc des Trembles (9 rue des Trembles). Ensuite, voyez Camirand le 11 août à 19 h, au parc Regard-sur-le-Fleuve (5 rue St-Pierre). Finalement, le 14 août à 11 h, ce sera au tour du pianiste Antoine Laporte de vous présenter le spectacle Du pinceau au piano, en compagnie du peintre Michel Jacques, dans les jardins de la Maison des gouverneurs (90, chemin des Patriotes).

Soirées musicales Mon quartier sur scène : Just Costa

Just Costa est un duo composé d’un frère et d’une soeur, Jesse et Juliana, qui offre une musique digne de l'énergie émanant d'un parc d'attractions. Leur répertoire trouve écho chez Bruno Mars, Khalid ou encore Michael Jackson.

Leurs deux voix s’allient dans une grâce fraternelle sur des rythmes R&B, soul, funk et pop, et leurs textes sont positivement vivants. En cas de pluie, le spectacle sera remis au lendemain.

Soirées musicales La grande scène : Camirand

Camirand est un groupe rock qui propose à la fois ses propres compositions francophones ainsi que des reprises de rock anglophone des années 70 à aujourd’hui. En cas de pluie, le spectacle sera remis au lendemain.

Jardins animés : Du pinceau au piano

Antoine Laporte commémore sur scène l’œuvre Pièces pour le piano, de Gabriel Pierné, compositeur français né en 1863, et qui séjournait à Rome lorsqu’il créa son œuvre, peu avant ses vingt ans.

Inspiré par la musique, Michel Jacques réalisera simultanément sur scène une toile au fusain, à la manière vénitienne. En cas de pluie, le spectacle sera annulé.

Réservation obligatoire

Vous pouvez réserver gratuitement votre place par téléphone au 450-780-5600, poste 4400, en ligne sur le site Internet de la Ville de Sorel-Tracy (www.ville.sorel-tracy.qc.ca/loisirs/loisirs-et-culture/inscriptions-aux-loisirs), ou sur place, où nous prendrons vos coordonnées. Le nombre de places est limité.