Les Journées de la culture à Sorel-Tracy

La Ville de Sorel-Tracy vous invite à participer aux activités gratuites offertes dans le cadre de la 25e édition des Journées de la culture, qui se déroulera du 24 au 26 septembre, sous la thématique « Voyage dans le temps ».

Plusieurs lieux seront animés, que ce soit la Maison des gouverneurs, le Marché des arts Desjardins ou encore le musée du Biophare. D’expositions en promenade-découvertes, en passant par des ateliers de création de toutes sortes, les occasions ne manqueront pas de vous informer, de vous laisser inspirer et d’assouvir votre curiosité, peu importe votre âge ou vos intérêts.

14 activités gratuites et variées sont au programme pour ceux qui désirent amener cette réflexion un peu plus loin. Vous aurez la chance de faire des découvertes, d’interagir avec des artistes, d’assister à de la création artistique en direct ou de participer vous-même à un processus de création.

Inscription en ligne

Notez que pour certaines activités, le nombre de places est limité. Pour connaître la programmation complète des Journées de la culture et pour vous inscrire, consultez le site Web de la Ville de Sorel-Tracy (ville.sorel-tracy.qc.ca/services/services-en-ligne/inscriptions-loisirs#journees-de-la-culture ).

Selon la Ville, cette 25e édition est une occasion d’introspection et de réflexion sur ce que représente la culture pour chacun de nous. La culture est porteuse de sens, d’identité et d’enracinement, à chaque époque, et elle incarne une manière d’habiter le temps.