Nouvelle exposition à la Maison de la culture de Saint-Roch-de-Richelieu

La Maison de la culture de Saint-Roch-de-Richelieu présente « Zénitude » l’exposition des œuvres de Pauline Poé Lauzon. L’artiste Pauline Poé Lauzon, étudie l’aquarelle en autodidacte.

Ce médium lui plaît pour sa transparence et ses fusions subtiles, mais par-dessus tout, elle aime le fait de travailler sur une surface mouillée où les couleurs et les touches de pinceau se diffusent et bougent d’elles mêmes.

Elle vous offre à voir des paysage qu’elle affectionne pour leur profondeur et leur simplicité. Cette exposition sera accessible aux visiteurs du 18 septembre au 3 octobre du mercredi au dimanche de 10h à 16h.

La Maison de la culture suit soigneusement les consignes sanitaires du gouvernement, de distanciation sociale et du lavage des mains. Les masques sont obligatoires.