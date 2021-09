Un laboratoire ART Éphémère offert par la MRC de Pierre-De Saurel

Dans le cadre des Journées de la culture 2021, la MRC de Pierre De Saurel organise une activité officielle et novatrice, Laboratoire ART Éphémère, qui se tiendra le 26 septembre, de 13 h à 16 h, au Centre paroissial Léo-Cloutier, à Saint-Ours.

Laboratoire ART Éphémère est une invitation à vivre à une expérience collective où l’action de créer est spontanée et improvisée. C’est aussi une invitation à découvrir et participer au processus artistique et culturel. Une occasion rare de vivre l’art, le comprendre, le sentir et le voir évolué.

Son déroulement est imprévisible et se créera au fur et à mesure avec les participants présents. Les artistes, qu’ils soient professionnels, amateurs ou en développement, et le public de 0 à 100 ans, enfants, adolescents, adultes, aînés, et plus sont conviés à ce rassemblement unique. Arts visuels, danse, musique, écriture, chant… tous les intervenants œuvrant dans ces disciplines sont les bienvenues et les observateurs, le public, auront l’opportunité d’y laisser, eux aussi, une trace écrite ou dessinée.

L’aspect éphémère de cette activité en fait une expérience unique, stimulante et enrichissante qui a le pouvoir de donner un sens à la vie. Rires, collaborations, cocréation, exploration, apprentissages et improvisation seront assurément au rendez-vous!

Laboratoire ART éphémère est une idée originale de l’artiste Jocelyne Bibeau inspirée des happenings artistiques qu’elle organisait dans la région dans les années 1990. Grâce à cette initiative, elle espère aussi créer un réseau vivant et solidaire d’artistes multidisciplinaire.