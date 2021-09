Azimut diffusion présente, en collaboration avec la compagnie Productions Erapop, l’activité « Autour de Mourir tendre », sélectionnée parmi les « coups de chapeau » de l’équipe des Journées de la culture pour sa qualité et son originalité.

Le samedi 25 septembre 2021 dès 14h, le comédien et musicien d’origine soreloise Antoine Pelletier et ses collègues, les comédiens Késia Demers et Gabriel L'archevêque, vous convient à un atelier de création et de discussion autour du processus créatif de « Mourir tendre », une pièce électro-tragique qui a été présentée au Théâtre Prospero à Montréal au printemps dernier.

« Jamais vu des interprètes investir si passionnément mon texte si tellurique. Si Lunaire. Si Nuageux. Si Humain ». - Guy Régis Jr.

Dans l'esprit d'une nouvelle collaboration avec l'auteur d'origine haïtienne Guy Régis Jr, les trois artistes convient la population à créer avec eux.

Au cours de l'atelier, le public sera invité à noter et à partager ses impressions sur des extraits du spectacle « Mourir tendre », puis à participer aux premières étapes de création du futur projet de la compagnie autour du texte inédit « Dans la froide lueur du jour annoncé ».

Cette activité de médiation artistique est ouverte à tous et est tout à fait gratuite. Vous pouvez réserver vos places auprès de la billetterie d’Azimut diffusion et via le site de vente en ligne de l’organisme. *Notez que le passeport vaccinal ainsi qu’une pièce d’identité avec photo sont nécessaires pour les participant.e.s de 13 ans et plus.