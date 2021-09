5e édition d’Octobre le mois des mots

Azimut diffusion est de collabore avec « Octobre le mois des mots » en présentant deux spectacles dans le cadre de sa programmation automne 2021 ; Béatrice Picard et Marie-Josée Longchamps dans « Béatrice et Marie-Josée en mots dits! » ainsi que la conteuse Mafane avec « La ruée vers l’autre ».

Pour une cinquième année à Sorel-Tracy, le mois d’octobre met en valeur la littérature sous toutes ses formes grâce à « Octobre le mois des mots » ; Azimut diffusion participe avec plaisir en invitant la population à deux événements particulièrement indiqués pour l’occasion.

Le samedi

Le samedi 2 octobre à 20 h à la salle Georges-Codling du Marché des arts Desjardins, les comédiennes Béatrice Picard et Marie-Josée Longchamps seront accompagnées sur scène par le compositeur et multi-instrumentiste Jean-Jacques Bourdeau pour présenter le spectacle « Béatrice et Marie-Josée en mots dits! ».

Avec cette mise en scène d’Alain Zouvi, les spectateurs sont conviés à une célébration de la langue française par la chanson, la poésie, le théâtre et la littérature, par des œuvres marquantes de Saint-Denys Garneau, Anne Hébert, Pauline Julien, Gérald Godin, Michel Tremblay, Clémence Desrochers, Louis Morisset et Joséphine Bacon, entre autres. En 90 minutes, ce sont 100 ans d’histoire qui seront habilement soulignés par les deux complices de longue date. Soyez-y !

Le dimanche

Le dimanche 24 octobre à 14 h à la salle Georges-Codling du Marché des arts Desjardins, la conteuse Mafane présentera « La ruée vers l’autre » où elle raconte quatre histoires bien différentes mais aux thèmes communs ; la migration, le déracinement, la perte de repères et le choc culturel côtoient le rêve, l’espoir, la résilience et la rencontre.

En plus d’en être l’interprète, Mafane signe également les textes de ce spectacle avec Jérôme Delapierre à la scénographie et à la conception visuelle et Marie-Noëlle Vanasse à la conception sonore, le tout sous l’œil extérieur de Nadine Walsh. Ce spectacle bénéficie du soutien du Regroupement du conte au Québec via le programme « Circuit Paroles Vivantes – Pour que la parole circule ».