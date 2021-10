Poussière la sorcière célèbre l’Halloween au café-théâtre Les Beaux Instants

Dans le cadre des dimanches Fabul’Art, la Ville de Sorel-Tracy invite les citoyens à assister gratuitement au spectacle à saveur d’Halloween, Un drôle de sort pour Poussière la sorcière le dimanche 17 octobre à 13 h 30 au café-théâtre Les Beaux Instants du centre culturel (3015, place des Loisirs).

Poussière la sorcière est une artiste, elle aime transformer et récupérer les objets en leur donnant une deuxième vie. Hélas, on lui jette un mauvais sort! Brin d’Acier le sorcier espère la faire réfléchir… Mais pourquoi? Elle fera appel à ses amis Mélasse la sorcière, Philomène l’araignée et même aux enfants afin de redevenir une sorcière. Y arrivera-t-elle?

Réservation obligatoire

Vous pouvez réserver gratuitement votre place par téléphone au 450-780-5600, poste 4400 ou en ligne sur le site de la Ville (https://www.ville.sorel-tracy.qc.ca/loisirs/loisirs-et-culture/inscriptions-aux-loisirs). Le nombre de places est limité.

Passeport vaccinal

Une preuve vaccinale ainsi qu’une carte d’identité seront demandées pour les personnes de 13 ans et plus qui souhaiteront assister au spectacle.