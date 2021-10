Salle à pleine capacité chez Azimut diffusion

Suite à l’annonce du Gouvernement du Québec du 30 septembre dernier, Azimut diffusion a décidé d’ouvrir sa salle à pleine capacité depuis le début de la semaine.

Tel qu’annoncé par le Gouvernement du Québec, le port du masque sera obligatoire en tout temps dans les salles de spectacles que ce soit en distanciation ou à pleine capacité. C’est pourquoi Azimut a opté pour l’ouverture à pleine capacité de la salle Georges-Codling du Marché des arts Desjardins.

Les billets déjà émis seront honorés tels que vendus. De nouvelles places sont maintenant disponibles pour l'achat par le grand public pour tous les spectacles de la saison automne 2021 tels que Marc Messier, TOM de Brigitte Saint-Aubin et Éric Goulet, Antoine Lachance, Mafane – La ruée vers l’autre, Janie et Marcio, Rosalie Vaillancourt et plusieurs autres.