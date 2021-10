Rallye et visite guidée à la Maison des gouverneurs le 23 octobre

La Ville de Sorel-Tracy invite les familles à participer à un rallye et une visite guidée de l’exposition Le voyageur, le coureur des bois ou la circulation pelletière le samedi 23 octobre, de 10 h 30 à 12 h à la Maison des gouverneurs (90, ch. des Patriotes).

Cette activité animée par le trappeur et collectionneur André Côté et la médiatrice culturelle, Karine Bergeron, est destinée aux enfants âgés de 6 à 10 ans, accompagnés d’un parent.

Dans un premier temps, André Côté animera un rallye à l’extérieur. Les participants devront trouver des échantillons de fourrure et identifier le nom de l’animal à qui appartient chaque échantillon. L’activité sera suivie par une visite guidée de l’exposition.

À propos de l’exposition Le voyageur, le coureur des bois ou la circulation pelletière

Alors que Denis St-Martin explore la vie du voyageur et du coureur des bois au sein des compagnies de traite de fourrures, André Côté analyse les outils du trappeur autochtone et se penche sur les liens que celui-ci entretient avec le réseau de traite du castor. L’exposition a été conçue par la Société de mise en valeur du patrimoine culturel québécois et est en cours jusqu’au 3 novembre.

Réservation obligatoire

Vous pouvez réserver gratuitement votre place par téléphone au 450-780-5600, poste 4400 ou en ligne sur le site de la Ville (https://www.ville.sorel-tracy.qc.ca/loisirs/loisirs-et-culture/inscriptions-aux-loisirs). Le nombre de places est limité.