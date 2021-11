Le Salon des métiers d’art de la Ville de Lorraine de retour cette année

Le Salon des métiers d’art de la Ville de Lorraine aura lieu du 12 au 14 novembre prochain au Centre culturel Laurent G. Belley. Dans le respect des consignes sanitaires, il mettra en vedette près de 40 artisans, auteurs et artistes. Aucune réservation n’est requise pour les visiteurs, et l’entrée est gratuite.

Des produits fort variés seront proposés : gastronomie, accessoires de cuisine, livres, objets décoratifs et utilitaires, produits corporels, vêtements, accessoires mode ainsi qu’objets divers agrémentés d’œuvres de membres de l’Académie de peinture décorative du Québec.

Horaire du Salon des métiers d’art

- Vendredi 12 novembre de 16 h à 21 h

- Samedi 13 novembre de 10 h à 17 h

- Dimanche 14 novembre de 10 h à 17 h

« Après une année de pause obligatoire durant laquelle il a été seulement possible d’offrir une vitrine virtuelle aux artisans, quel plaisir ce sera de les voir animer de nouveau le Centre culturel, en compagnie des visiteurs. Je pense que les amateurs de produits locaux de qualité seront plus qu’enchantés après des mois difficiles. Gâtez-vous, gâtez vos proches, que ce soit pour le temps des Fêtes ou simplement parce que vous le méritez. On a très hâte de vous retrouver, on vous attend avec impatience ! » - Le maire de Lorraine, M. Jean Comtois

Lors de leur passage, les visiteurs pourront également voter pour leur artisan « Coup de cœur ». Celui qui récoltera le plus de votes aura droit à un kiosque gratuit lors de l’édition 2022 du Salon. L’entrée et le stationnement sont gratuits et les personnes à mobilité réduite ont accès à un ascenseur. Les modes de paiement acceptés sont : carte de crédit, argent comptant ou carte de débit, selon les artisans. Il est possible de consulter la liste complète des artisans au www.ville.lorraine.qc.ca.

Consignes sanitaires

Comme un nombre maximum de personnes pourront se trouver à la fois dans le Centre culturel, les gens sont invités à consulter le bulletin météo le jour de leur visite, avant de se déplacer, et à se vêtir en conséquence, au cas où ils devraient faire la file à l’extérieur. Les consignes sanitaires usuelles devront être respectées, soit la désinfection des mains à l’entrée ainsi que le port du masque en tout temps pour les gens âgés de 10 ans et plus. Notez que le passeport vaccinal n’est pas requis pour cet événement.