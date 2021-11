Karine Bergeron présente son exposition La Sixième extinction

Le 11 novembre à la Maison des gouverneurs (90, chemin des Patriotes), la Ville de Sorel-Tracy inaugurera l’exposition La Sixième extinction de l’artiste-peintre Karine Bergeron. Le vernissage se déroulera sur deux plages horaires, soit à 17 h ou à 18 h 30, sur réservation seulement.

À travers ses tableaux, Karine Bergeron nous montre une nature belle, certes, mais dépouillée de sa lumière, une biodiversité ravagée par l’activité humaine. Les animaux ont perdu leur éclat, leur plumage est sans couleur, leur pelage est terni. Ici et là, structures de béton et coupures de journaux témoignent du passage de l’homme.

Des graffitis et des éclaboussures de peinture, appliqués de toute part sur la toile, symbolisent, eux, le désarroi de l’artiste. Cet amalgame percutant, plus que d’inviter à la réflexion, exprime l’urgence d’agir, et ne laissera personne indifférent.

Réservation obligatoire pour le vernissage

Vous pouvez réserver gratuitement votre place pour le vernissage, par téléphone au 450-780-5600, poste 4400 ou encore en ligne sur le site Internet de la Ville de Sorel-Tracy (www.ville.sorel-tracy.qc.ca/loisirs-et-culture/inscriptions-aux-loisirs). Le nombre de places est limité. Bienvenue à tous!

Horaire de l’exposition

L’exposition demeurera ouverte au public tous les jours, de 10 h à 16 h, jusqu’au 26 janvier 2022 à la Maison des gouverneurs.