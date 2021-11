Le Quatuor de trombone de Montréal se produira à la Maison des gouverneurs

Dans le cadre des dimanches Fabul’Art, la Ville de Sorel-Tracy vous invite à assister gratuitement au spectacle du Quatuor de trombone de Montréal le dimanche 21 novembre à 13 h 30, à la Maison des gouverneurs (90, chemin des patriotes).

Formé il y a trois ans de façon complètement ludique par 4 collègues et amis pigistes dans le milieu de la musique classique montréalais, le Quatuor de trombone de Montréal est maintenant un ensemble plus sérieux, ayant pour but d’enregistrer et de faire la promotion de la musique québécoise originalement écrite pour le trombone.

Ce concert comportera plusieurs œuvres d’Hugo Bégin. Ce compositeur, arrangeur, tromboniste et organiste a composé plusieurs œuvres pour quatuor de trombone, qui seront présentées en première mondiale à Sorel-Tracy. Le quatuor fera un rapprochement musical entre l'écriture de Bégin et celle de Johann Sebastian Bach, qui, bien que séparée par des siècles d'évolution du langage musical, ont plusieurs affinités harmoniques et structurales. Plusieurs œuvres des deux compositeurs vous seront présentées dans un contexte décontracté et amical.

Réservation obligatoire

Vous pouvez réserver gratuitement votre place par téléphone au 450-780-5600, poste 4400 ou en ligne sur le site de la Ville (https://www.ville.sorel-tracy.qc.ca/loisirs/loisirs-et-culture/inscriptions-aux-loisirs). Le nombre de places est limité. Bienvenue à tous!

Passeport vaccinal

Une preuve vaccinale ainsi qu’une carte d’identité seront demandées pour les 13 ans et plus, souhaitant assister au spectacle.