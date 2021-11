Un court métrage documentaire produit par la MRC de Pierre-De Saurel maintenant accessible au public

Dans le cadre de son projet en arts médiatiques Quand l’art ouvre ta porte, la MRC de Pierre-De Saurel a produit un court métrage mettant en valeur les talents et les paysages de la région qui est maintenant accessible au grand public sur le site de la MRC.

Le court métrage porte sur le travail relationnel avec la communauté de quatre artistes établis dans la région, à travers le regard de Marc-André Lapointe, artiste interdisciplinaire en théâtre, de retour dans Pierre-De Saurel pour y vivre et y travailler après un exil temporaire.

Sa réflexion se construit autour de témoignages inspirants, empreints de bienveillance et d’espoir des protagonistes. Comptant parmi les rares initiatives de ce type au Québec réalisé pendant la pandémie, le documentaire positionne les artistes comme des acteurs de changement en raison de leur impact positif observé dans la collectivité.

En plus du court métrage réalisé par Circa Productions, quatre autres œuvres résultent de ce projet :

• Dose d’espoir, œuvre collective dirigée par Karolane Millette;

• Éclosion, œuvre collective dirigée par Geneviève Gamache;

• Encore un pas, vidéo dirigée par Philippe Côté;

• Porte ouverte sur ma bulle, œuvre collective dirigée par Julie Martucci.

Quand l’art ouvre ta porte vient répondre à plusieurs objectifs de la Politique culturelle de la MRC, notamment en termes de sensibilisation aux arts et à la culture, de soutien à la création artistique, de concertation et de mise en valeur du patrimoine. Le court métrage qui en découle se veut un outil qui peut être utilisé dans plusieurs contextes, que ce soit pour sensibiliser, promouvoir ou attirer, les possibilités qu’il offre sont nombreuses. Avec le départ de Marie-Pier Lachance, coordonnatrice au développement culturel de la MRC, ce sera à la nouvelle ressource de poursuivre ce projet et de voir à sa promotion et à sa diffusion.

À propos de Quand l’art ouvre ta porte

Quand l'art ouvre ta porte (QAOP) est un projet multidisciplinaire comprenant un volet de réalisation vidéo et un autre de médiation artistique et culturelle. QAOP a donc été cocréé avec les quatre artistes initialement retenus pour Foudl’Art, soit Philippe Côté, Geneviève Gamache, Julie Martucci et Karolane Millette.

Trois groupes de participants provenant de différents milieux ont pris part à des ateliers de médiation artistique animés par les artistes Geneviève Gamache, Julie Martucci et Karolane Millette. Cette expérience a culminé lors de tournages où les participants offraient des prestations artistiques devant spectateurs. En parallèle, le réalisateur Philippe Côté suivait les protagonistes tout au long de leur aventure. L'œuvre vidéo qui en résulte, inspirée du travail relationnel entre les artistes et leurs apprentis, faisait également partie des prestations.

Le projet est rendu possible grâce à l’entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec.